Россияне стали чаще интересоваться походами и рыбалкой

Аналитики ЮKassa и ресурса «Чек Индекс» узнали, как изменились траты на одежду, обувь и другие товары для туризма в 2023 году. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По данным аналитиков ЮKassa, с 1 мая по 15 июля 2023 года обороты интернет-магазинов, которые продают мужскую и женскую одежду, выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупок стало в два раза больше, как и покупателей. Средний чек увеличился на 9% и составил 11 215 рублей.

Как рассказали в «Чек Индекс», во втором квартале этого года продажи одежды и обуви для туризма выросли на треть по сравнению с апрелем — июнем 2022 года.

Количество покупок туристических рюкзаков увеличилось на 39%, а средний чек — на 5%, до 2 120 рублей. Покупок ботинок для трекинга стало на 24% больше, а средний чек вырос на 13% и составил 6 105 рублей.

Спрос на костюмы для туризма, охоты и рыбалки тоже вырос. Число покупок увеличилось на 32%, а средний чек стал на 14% больше и составил 4 110 рублей.

Эксперты «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» отмечают, что этим летом россияне стали больше интересоваться турпоходами, сплавами и рыбалкой. Среди причин могут быть сложности с перелетами в другие страны, рост цен на зарубежные туры и отечественные курорты.

По данным ЮKassa, в мае — июле 2023 года обороты интернет-магазинов, которые специализируются на товарах для охоты и рыбалки, выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Покупок стало вдвое больше, а плательщиков — на 78% больше. Средний чек вырос на 16% и составил 12 467 рублей.

По оценке аналитического ресурса «Чек Индекс», во втором квартале число покупок туристических палаток выросло на 108% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний чек стал на 4% меньше и составил 3 990 рублей. Количество покупок спальных мешков выросло на 88%, средний чек тоже снизился — на 5%, до 2 210 рублей. Покупок раскладных походных столов стало на 114% больше, а средний чек увеличился на 13% и составил 3 020 рублей.

«Минимальный походный набор, в который входят трекинговые ботинки, рюкзак, костюм для похода или рыбалки, палатка, а также спальный мешок и походный стол, обойдется туристу в 22 тысячи рублей. Такие товары становятся более технологичными, их можно адаптировать под разные потребности покупателя. К тому же туристическая одежда и обувь стали более доступными, поэтому их покупают в том числе для короткого отдыха на выходные. В этом году рост продаж товаров для активного отдыха начался уже с апреля, потому что было тепло и солнечно», — отмечают эксперты «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

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