Названы пять мифов, связанных с получением повышения на работе

Большинство людей уверены, что для карьерного роста необходимо «жить» на работе, быть самым инициативным и заниматься саморекламной, однако это совсем не так. О том, как выстраивать рабочие отношения, чтобы получить новую должность «Газете.Ru» рассказала профессиональный управленец, наставник и тренер личностного роста Надежда Баушева.

«Первое заблуждение о повышении строится на том, чтобы «жить» на работе. Якобы начальство это обязательно оценит, однако руководитель, наоборот, может расценить это как неумение распределять рабочее время и вовремя выполнять поставленные задачи. Также при регулярных переработках человек не отдыхает, концентрация внимания ослабевает. Это приводит к снижению качества работы. Поэтому необходимо научиться распределять свое время, не задерживаясь после окончания рабочего дня, быстрее и качественнее выполнять поручения. Тогда шансов получить повышение будет больше», – сообщил эксперт.

По ее словам, вряд ли поможет получить повышение и постоянная инициативность. Ведь частое ее проявление может привести к тому, что сотруднику будут поручать все больше заданий, которые могут не оставить ему времени на выполнение своих прямых обязанностей.

«Активность стоит проявлять разумно, не пытаясь делать все и сразу. Конечно, проявлять себя необходимо. Однако важно соблюдать баланс, чтобы дополнительные задачи в больших объемах не стали регулярно сыпаться только на вас, без соответствующей прибавки к заработной плате», – констатировала Надежда Баушева.

Не поможет получить должность и самореклама. Так, сотрудники, которые активно рекламируют себя, в большинстве случаев не проявляют каких-либо талантов или достижений в работе. А свои обязанности выполняют «на троечку».

«Репутация работника зависит от того, насколько качественно он делает свою работу, справляется ли со сроками и как выстраивает отношения с руководителем, коллегами и клиентами. Поэтому стоит проявлять себя в реальном деле – это будет лучшей рекламой», – рассказала управленец.

Еще одна ошибка работников – нежелание уходить с «насиженного» места. Однако, если человек проработал в компании достаточное время и понимает, что на данном месте перспектив для роста нет, лучше задуматься о смене работы.

«Также стоит уходить, если спустя несколько месяцев в новой организации, вы видите, что по существенным критериям это место вам не подходит. Возможно, должностные обязанности не соответствуют вашим компетенциям, не соблюдаются правила трудового распорядка со стороны компании или общее отношение в коллективе вас не устраивает», – посоветовала тренер личностного роста.

В то же время стоит учесть, что частая смена работы характеризует работника как ненадежного человека и мало кто из работодателей захочет вкладывать свое время и ресурсы в его адаптацию. Важно нарабатывать длительный опыт хотя бы на одном из последних мест работы и повышать свою экспертность.

«Не стоит и искать работу «по блату». Да, в поиске работы можно и нужно прибегать к помощи друзей, знакомых и коллег. Но один лишь блат не гарантирует успеха на новом месте и скорейшей карьерный рост. Важно, чтобы экспертность соответствовала занимаемой должности. Также нельзя, чтобы друзья и родственники становились прямыми руководителями работника. Иначе может наступить конфликт, так как разделять границы между рабочими и личными отношениями очень сложно. Также высока вероятность, что новые коллеги не будут воспринимать человека серьезно и наладить с ними качественные отношения будет проблематично», – считает Баушева.

Ранее работодатели назвали самые эффективные способы мотивации сотрудников.