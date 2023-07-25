Вернувшийся в США по обмену заключенными американец Рид получил ранение на Украине

Вернувшийся в США по обмену заключенными американец Тревор Рид, отбывавший срок в РФ за нападение на полицейских, получил ранение на боевых действиях на Украине. Об этом сообщает онлайн газета The Messenger со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве.

По информации издания, ветеран морской пехоты США самовольно поехал в зону боевых действий на Украину, где получил травму, подорвавшись на мине.

«Теперь он просит помощи у правительства США после того, как получил ранения на поле боя», — указывается в статье.

По словам анонимных источников из минобороны Соединенных Штатов, у мужчины зафиксированы осколочные ранения в результате взрыва, в настоящее время он находится в одном из госпиталей Киева.

«Официальные лица США в частном порядке выразили разочарование по поводу дела Рида, отчасти из-за регулярных предупреждений Госдепа не ездить на Украину, отчасти из-за того, сколько усилий Соединенные Штаты приложили, чтобы освободить бывшего морпеха из российской тюрьмы.

До этого освобожденный в обмен на Ярошенко американец Рид подал жалобу на Россию в ООН.

Ранее отсидевший в российской тюрьме американец рассказал о тяжести исправительных работ для Грайнер.