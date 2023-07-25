«Повалил на землю, закрыл рот рукой»: неизвестный напал на девочку в Темрюке

В Темрюке неадекватный мужчина напал на улице на девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел 25 июля, когда девочка с двумя братьями возвращалась домой с занятий по скорочтению. По словам родственницы пострадавшего ребенка, навстречу компании детей шел мужчина, который напал на девочку, повалил ее на землю и закрыл ей рукой рот. Мальчики, сопровождавшие сестру, стали звать на помощь. На их крики откликнулись взрослые, позже на место ЧП приехала полиция и задержала нарушителя.

По информации канала, задержанным оказался 42-летний местный житель с диагнозом «шизофрения».

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявили, что проводят проверку по факту нападения мужчины на ребенка. В полиции сообщили, что по внешним признакам задержанный находился в состоянии опьянения.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на девушку во время пробежки.