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Пожар произошел под уличным стулом на северо-западе Москвы

«360»: возгорание произошло под уличным стулом во дворе жилого дома на северо-западе Москвы

Во дворе жилого дома в Северо-Западном округе Москвы произошло возгорание под уличным стулом, причиной, предположительно, стало замыкание кабеля под землей из-за влаги. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

На стуле во время происшествия никто не сидел. Данных о пострадавших нет.

«Теперь страшно остальными сидениями в зоне отдыха на бульваре пользоваться», — рассказал телеканалу один из жильцов.

На видео, где запечатлен момент инцидента, видно, как из-под кресла на несколько секунд поднимается пламя. Местные жители отметили, что до этого момента подобных случаев в их дворе не было. К месту происшествия вызвали специалистов, которые установят точные обстоятельства возникновения пожара.

Накануне Telegram-канал Baza сообщал, что на станции Подсолнечная в Московской области загорелась электричка. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что пожар произошел на крыше электропоезда в городском округе Солнечногорск на ж/д станции Подсолнечная. Примерно через полчаса пожар удалось ликвидировать.

Ранее сообщалось, что в центре Саратова загорелся многоэтажный жилой дом.

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