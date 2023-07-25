Воробьев проверил ход строительства учебно-тренировочного комплекса в Люберцах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр спорта РФ Олег Матыцин осмотрели строящийся учебно-тренировочный комплекс МГАФК в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации Подмосковья.

Строительство объекта началось в 2020 году. Под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства» работы велись в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ». Открытие центра запланировано на сентябрь-октябрь этого года.

«Это уникальное высшее учебное заведение, которое находится у нас в Малаховке, в г.о. Люберцы. Оно готовит преподавателей, учителей, специалистов по адаптивной физической культуре и реабилитации. Вы знаете, как жители Подмосковья, насколько востребована спортивная инфраструктура. В центре смогут заниматься и те, кто учится своему профессиональному ремеслу из 50 регионов нашей страны (тренер, преподаватель - очень востребованные профессии) и, самое главное – дети, которые живут вокруг», — сказал Воробьев.

Открытие центра позволит проводить занятия по плаванию, водному поло, прыжкам в воду, хоккею, фигурному катанию. Здесь смогут заниматься не только студенты академии (около 3 тыс. человек), но и сборные команды России, а у будущих тренеров появится возможность поучаствовать в тренировочном процессе лучших спортсменов страны. Кроме того, комплекс будет доступен для всех жителей Подмосковья. В здании центра предусмотрены раздевалки, тренерские, судейские, кладовые и учебные классы, кабинет врача и процедурная.

В 2021 году Московская государственная академия физической культуры отметила 90-летний юбилей. За время работы в ней подготовили больше 28 тыс. тренеров и спортсменов, многие из которых получили мировую известность.