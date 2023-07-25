В Омске суд приговорил к 14 годам колонии истязавшего младенца мужчину

Суд Омска вынес приговор каратисту Павлу Живодеру, обвиняемого в причинении травм малолетним детям. Об этом сообщает местный Следственный комитет.

Живодера признали виновным в причинении травм и приговорили к 14 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Живодер остался с мальчиком на несколько дней в период с 30 января по 1 февраля 2022 года. Когда ребенок заплакал, мужчина попытался успокоить его. В результате младший член семьи получил черепно-мозговую травму.

После инцидента россиянин написал явку с повинной. Позже его арестовали по решению суда. Правоохранители выяснили, что он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении старшего ребенка в семье.

Ранее в Курганской области собака напала на маленькую девочку и нанесла ей несколько рваных ран.