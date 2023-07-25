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Нарушителей ПДД в Вологодской области будут искать с помощью беспилотников

Власти Вологодской области: нарушения ПДД в регионе будут фиксировать дронами

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Depositphotos

Правительство Вологодской области сообщило, что специальные службы региона будут фиксировать нарушения ПДД с использованием квадрокоптеров, передает ТАСС.

Согласно информации правительства, квадрокоптеры будут применять в целях фиксации таких нарушений, как выезд на полосу встречного движения и на обочину, нарушение «рядности» и других требований разметки.

Отмечается, что на 25 и 26 июля запланированы пробные вылеты вместе с экипажами ГИБДД на федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» МоскваЯрославльВологдаАрхангельск. Также разрабатывается график полетов квадрокоптера на август.

Как добавили в пресс-службе правительства региона, власти планируют установить «12 щитов о фиксации нарушений квадрокоптером» до 1 сентября.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге продлили запрет на использование беспилотников. Действуют ограничительные меры с 24 июля до 30 сентября. Также продлен запрет на использование гидроциклов.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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