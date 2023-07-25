Гинеколог из США отправится в тюрьму за сексуальное насилие над сотнями пациенток

В США готовятся огласить приговор бывшему врачу-гинекологу Роберту Хэддену, обвиняемому в насилии над сотнями пациенток. Об этом сообщает CBS News.

Ожидается, что 64-летний бывший врач-гинеколог, обвиняемый в сексуальном насилии над более чем 200 пациентками, будет приговорен к 20 годам лишения свободы. Сторона обвинения просила назначить ему 25 лет, адвокаты же настаивали на трех годах заключения.

В обвинительном заключении, которое было вынесено еще в 2020 году, утверждается, что с 1993 года по 2012-й Хэдден «подверг насилию десятки пациенток, в том числе несовершеннолетних». В ходе расследования были найдены доказательства, касающиеся 40 потерпевших. Предварительно же указывалось, что гинеколог мог быть причастен к насилию над приблизительно 245 женщинами. Злоупотребления обвиняемого, по данным следствия, начались еще в 1980-х годах.

В ходе затянувшегося судебного процесса присяжные выслушали женщин, которые были пациентками подсудимого на протяжении многих лет.

Одна из них вспомнила, что почувствовала страх, когда Хэдден отпустил медсестру из палаты после осмотра, а затем попросил: «Останьтесь на еще одну минуту». После этого, как рассказала женщина, врач снял перчатки и стал домогаться ее, используя голые руки и язык. Другие пострадавшие также отметили эту привычку доктора.

Хэдден признал себя виновным по двум обвинениям еще в 2016 году, остальные же он отрицает. Более двухсот его бывших пациенток добились компенсаций на общую сумму более $230 млн, заявленных в исках против Колумбийского университета, на базе которого подсудимый осуществлял врачебную практику. В 2020 году сообщалось, что прокуроры заинтересовались действиями университетского руководства и его реакцией на описанные инциденты.

В настоящее время расследования по обоим уголовным делам завершены. Во время следствия власти решили, что подобные обвинения больше не будут иметь срока давности.

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