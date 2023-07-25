Адвокат раскритиковала поправку в законе о запрете юристов в военкоматах

Адвокат Сталина Гуревич раскритиковала поправку к закону «О воинской обязанности и военной службе», передает «Ридус».

Поправка запрещает юристам представлять интересы граждан в военкоматах. Согласно предложенным изменениям, юристы и адвокаты («полномочные представители») не смогут подавать жалобы, вместо них это должен будет делать сам гражданин или «законный представитель».

Гуревич отметила, что формулировка «законный представитель» некорректна, так как она употребляется только в случае недееспособности лица в силу его здоровья или возраста, которому «в военкомате делать нечего».

Она подчеркнула, что поправка имеет неконституционный характер, потому что лишает человека права на защиту. По словам юриста, нововведение нарушает права призывника или мобилизованного и скрывает нарушения закона, ведь в период частичной мобилизации в военкоматах было зафиксировано большое количество нарушений.

До этого в Госдуме предложили снизить штрафы за неявку в военкомат по повестке.

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