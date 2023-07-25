В Петербурге иностранца подозревают в изнасиловании школьницы после знакомства в интернете

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании девятиклассницы после знакомства с ней в интернете. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Предполагаемый злоумышленник нашел девушку на сайте знакомств. Он является иностранцем, но представился Игорем. Мужчина длительное время общался со школьницей, после чего предложил встретиться.

По версии источника, 55-летний иностранец привел россиянку в один из отелей Петербурга и там изнасиловал. После инцидента пострадавшая обратилась в больницу.

Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за покушение на кражу с проникновением в жилище. За надругательство над школьницей иностранцу может грозить срок до 15 лет колонии.

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