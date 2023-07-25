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Кинолог рассказал, стоит ли заводить собак «дизайнерской» породы

Кинолог Голубев: собаки «дизайнерской» породы являются маркетинговой ловушкой

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Shutterstock

Людям, которые хотят завести собаку, не стоит выбирать питомца по красивой фотографии или только исходя из привлекательного слова «дизайнерская» порода, потому что эти параметры являются маркетинговой ловушкой. Об этом РИАМО сказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Существует термин «дизайнерские породы». Если убрать современное и привлекательное для многих название, то окажется, что на самом деле имеются в виду метисы. То есть такие собаки появляются путем скрещивания двух пород. Щенки внешне могут выглядеть весьма привлекательно, но здесь много подводных камней», — пояснил кинолог.

Он уточнил, что к «дизайнерским» породам собак относятся, в том числе, мальтипу, лабрадудль, кокапу, вестипу. Голубев отметил, что при выборе такого щенка нельзя предугадать, какой собака будет по характеру, будут ли у нее проблемы со здоровьем или воспитанием.

«За термином «дизайнерские породы» кроется обдуманный маркетинговый шаг, который чаще всего приносит прибыль разведенцам, но далеко не всегда доставляет радость владельцам таких собак», — добавил он.

Кинолог советует внимательнее относиться к выбору породы питомца, а не гнаться за модными тенденциями. Для этого нужно хорошо изучить выбранную породу щенка, пообщаться с заводчиками и владельцами, чтобы принять решение.

В начале июня Владимир Голубев предупреждал, что начинающим собаководам не стоит заводить питомцев, которые требуют повышенного внимания хозяина и постоянных физических нагрузок, таких как хаски и джек-рассел-терьер.

Ранее кинолог рассказал, как подготовить квартиру к заселению щенка.

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