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Отдыхающим в Анталье россиянам рекомендовали не покидать отели

Генконсульство России в Анталье призвало туристов из РФ не покидать отели из-за пожаров

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İHA

Генконсульство России в Анталье призвало туристов из РФ не покидать отели из-за лесных пожаров в стране, передает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

Там отметили, что генконсульство внимательно отслеживает ситуацию, находится в контакте с местными властями и туроператорами. Обращения от россиян пока носят единичный характер.

Ранее сообщалось, что лесные пожары охватили три провинции Турции – Анталью, Манису и Кахраманмараш.

Кемер в Анталье является традиционным курортом для россиян. В соцсетях распространяются видео с масштабным пламенем в лесу в этом регионе. На некоторых кадрах видно, что огонь подбирается близко к отелям.

По информации подписчиков Telegram-канал Baza, огонь распространяется в районе «Фазелис Бей» со стороны отеля «Квинс Парк».

Турецкие СМИ сообщают, что пожарные бригады пытаются остановить распространение пламени. Эвакуация туристов не объявлялась. На текущий момент о пострадавших информации нет.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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