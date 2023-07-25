В Якутии педагогов школы-интерната для неслышащих детей заподозрили в жестоком обращении

В Якутии педагоги коррекционной школы-интерната замечены в жестоком обращении с детьми. Заявление об этом сделали в yakutia.info воспитатели Государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для неслышащих обучающихся».

Не так давно сотрудница учреждения Валентина Федорова рассказала в региональном СМИ, что ее коллега, преподавательница по развитию слуха и речи, Любовь Прокопьева унижала и избивала воспитанников интерната, а также издевалась над ними. Директор уволила Прокопьеву после того, как полиции и Минобру республики стало известно о происходящем в стенах вверенного ей заведения.

Свое заявление педагог подкрепила видео с учащимися 1-го и 4-го классов, в котором школьницы описывают методы воспитания уволенной сотрудницы, испытанные на себе. Потерпевшие объяснили, в чем заключается жестокое обращение, которому они подверглись, отметив, избиения, оскорбления и своеобразные наказания. На языке жестов девочки подчеркнули, что не хотят учиться у Прокопьевой, так как часто плакали, сталкиваясь с грубостью с ее стороны.

Ученица четвертого класса пережила неоднократные акты публичного унижения своего достоинства и была вынуждена слушать, как учитель оскорбляет ее родителей: «Ты грязная. Воняешь. Ты глупая. Твоя мама ленивая, не покупает тебе новые вещи. Тебя родители забыли. Ты постоянно находишься в интернате, и никто из родственников тебя не забирает к себе на выходные».

Кроме того, как пояснила собеседница издания, воспитанники вынуждены сами стирать одежду, однако, при этом в учреждении им не предоставляют бытовую химию, гели для душа и шампуни детям также приходится покупать за свой счет. Какое-то время назад воспитанники жаловались на некачественное питание и продукты с истекшим сроком годности, и даже голодали, пока родители не привозили им еду. В некоторых комнатах отсутствуют дверные ручки, а в части шкафов — полки и вешалки.

Коллега Федоровой и заслуженный учитель республики, Мария Анисимова обвинила нынешнего директора учреждения Винокурову, занимающего пост с 2015 года, в «формализме, показушности, соблюдении внешней формы в ущерб сути дела, нежелании принимать самостоятельные решения и перекладывании ответственности». По словам женщины, директор требует высоких показателей успеваемости и оказывает давление на педагогов. Ее также уличили в том, что, стараясь защитить обвиненную в жестокости Прокопьеву, она вынуждала отдельных подчиненных подписывать письмо в «защиту» уволенной впоследствии сотрудницы.

В настоящее время прокуратура проводит проверку в отношении руководства. При этом, по словам педагогов, Минобрнауки все же встал на сторону директора.

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