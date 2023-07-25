В России предложили создать единый для всех регионов «народный школьный набор»

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания в России школьного набора, стоимость которого не должна превышать определенного ценового предела, единого для любого региона страны. Он направил соответствующее обращение на имя министра просвещения России Сергея Кравцова, передает RT.

«В каждом регионе должен появиться унифицированный «народный школьный набор», стоимость которого не должна превышать определенного ценового предела, доступного любой семье со средним доходом», — указано в тексте письма.

Ветров отметил, что в ряде регионов предшкольные траты на ребенка сопоставимы со средней зарплатой, многим семьям сбор ребенка в школу оказывается не по карману, в связи с чем растет закредитованность граждан.

Он привел в пример среднюю цену школьного набора в июле, которая выросла на 7% в сравнении с прошлым годом, составив 13,4 тыс. рублей.

Глава ассоциации выразил мнение, что для повышения доступности для россиян сбора ребенка в школу, особенно первоклассника, набор для которого выйдет дороже, чем для того же шести- или восьмиклассника, продажу школьных принадлежностей можно организовать силами социально ориентированного бизнеса на базе самих школ.

В пресс-службе Российского движения детей и молодежи «Движение первых» рассказали, что будущие первоклассники из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик до начала учебного года получат школьные наборы.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.