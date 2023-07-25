Неизвестный ночью поджег рентген-кабинет больницы на Камчатке

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в Дальневосточном окружном медцентре в Петропавловске-Камчатском, по предварительной информации причиной пожара стал поджог. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Возгорание произошло в ночь на 25 июля, по данным Shot неизвестный выбил окно в здании медицинского центра на Курильской улице и устроил пожар. В результате огнем повреждены электрооборудование, оргтехника и мебель.

Действия злоумышленника могли попасть на записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении медицинского учреждения, их изучают правоохранители.

По данным регионального МЧС огонь охватил площадь в пять квадратных метров, возгорание удалось локализовать за несколько минут, пострадавших нет.

Ранее злоумышленник поджег два полицейских автобуса на парковке.