Денис Косяков о своем пути становления актером и сценаристом: «я воспитывался сам по себе»

Участник проектов «Смех без правил» и «Убойная лига» Денис Косяков в студенческие годы не особо любил учиться, но все же смог стать режиссером и добиться успеха. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».

«Я воспитывался сам по себе. Родители в разводе, отец в деревне, мама в Италии, я живу с бабушкой. Сам себя воспитываю, читаю книги. Это пафосно прозвучало, но на тот момент «Денди» и «Сеги» только появлялись, и я действительно много читал», — поделился Косяков.

Актер добавил, что посещал театральную студию, где у него «все получалось», после чего он решил поступать во МХАТ. Но за опоздания его отчислили из вуза.

«Я был просто дураком, чего уж там, раздолбаем. Поэтому отчислили меня абсолютно правильно, я бы и сам не стал терпеть такого студента», — прокомментировал артист.

После этого он поступил в Щукинский институт. Там правила были не такие строгие, поэтому Косяков мог опоздать на занятия или уйти с них пораньше.

«Я в понедельник ни разу не был на первой лекции, все время просыпал. Для меня это важно. Люди очень индивидуальные, кому-то вот такая мелочь оказывается важна», — признался он.

Артист поделился историей, как он проходил кастинг на свой фильм «Остров». По его словам, отбор актеров для картины был честным, однако, у самого Косякова как у сценариста сериала был «маленький бонус». Он снимал пробы несколько раз, прежде чем отправить на кастинг.

Актер Максим Аверин до этого выразил мнение, что покинувших Россию артистов не стоит вырезать из фильмов.

Ранее звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи ответил на вопрос о роли Кена в сиквеле «Барби».