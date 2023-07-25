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Темой учений ОДКБ в Белоруссии будет ликвидация последствий аварии на ядерном объекте

Страны ОДКБ проведут в Белоруссии учения по ликвидации аварии на ядерном объекте

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Вадим Синявский заявил, что темой учений спасательных подразделений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Скала-2023», которые пройдут в начале сентября в Минской области, станет ликвидация последствий аварии на ядерном объекте. Об этом Синявский сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1».

По словам министра, на учениях «Скала-2023» будет отрабатываться ликвидация последствий аварии на ядерном объекте с задействованием и развертыванием сил ОДКБ. Речь идет об отработке порядка управления этим процессом, внутренних и внешних защитных планов, взаимодействия с органами исполнительной власти, с органами военного управления, а также ряда других задач.

Ранее сообщалось, что в Совете безопасности Российской Федерации заявили, что страны ОДКБ планируют наращивать количество учений различного уровня. Была подчеркнута важность планов увеличить количество учений ОДКБ, эффективно проводить операции «Нелегал», «Канал» и «Прокси».

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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