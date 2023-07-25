Юрист объяснил, что будет с человеком, который не платит по кредиту

Иногда неплательщиком рискует стать даже дисциплинированный заемщик. В такой ситуации одни люди впадают в панику и боятся лишиться всего, другие, наоборот, беспечно думают, что банк не заметит просрочки. И то, и другое – ошибка. Об этом «Газете.Ru» рассказал Егор Иванов, юрист, основатель компании «Мое Право».

«Если человек не платит по кредиту, сначала начнут звонить и писать банковские сотрудники. Но основной инструмент кредитора – начисление штрафных санкций. Их размер ограничен законом, однако задолженность точно вырастет. Когда банк начнет взыскивать долг «по-серьезному», придется платить с учетом набежавших штрафов. Кроме того, информация о просрочке направляется в Бюро кредитных историй, то есть повторно оформить кредит станет проблематично», — объяснил он.

В том случае, если период неоплаты затянется, банк получит право требовать досрочного возврата всей суммы займа. А при существенном нарушении заемщиком договора об ипотеке банк заберет заложенное жилье и реализует его для погашения долга.

«Что касается коллекторов, то по закону их полномочия ограничены, для них введена уголовная ответственность за угрозы и причинение вреда здоровью. Но сотрудники агентств активно пренебрегают законом: звонят гораздо чаще положенного, тревожат родственников и коллег, оказывают серьезное психологическое давление на должников и доводят до нервных срывов. Еще один их «метод» – введение в заблуждение относительно безвыходности ситуации с долгом, например, преувеличивают опасности и последствия банкротства», — рассказал юрист Иванов.

Популярное заблуждение должников заключается в том, что судебный иск — хлопотное дело для банка, тогда как, напротив, это беспроигрышный способ.

«Подготовить в суд иск о взыскании кредитного долга – простая техническая операция, а его подача происходит через интернет. Более того, есть упрощенный порядок: долги размером до 500 тысяч взыскиваются по судебному приказу, который выдается мировым судьей даже без вызова истца и ответчика. Должник может отменить приказ, но кредитор все равно получит решение о взыскании долга в общем порядке», — подчеркнул эксперт.

Также банки часто пользуются исполнительной надписью нотариуса: она является исполнительным документом и позволяет подключить ФССП, минуя судебную тяжбу. Когда на руках у банка есть судебный акт, неплательщику грозит максимум неприятностей. В этом случае кредитор может обратиться в ФССП, а в арсенале приставов имеются эффективные инструменты: списание денег со счетов, удержание 50% зарплаты и других заработков, арест имущества, запреты на выезд из страны.

«Однако, если у человека нет официальных доходов и имущества, даже приставы ничего не сделают. Дело годами может висеть в ФССП для галочки. Но в таком положении есть большие минусы: при трудоустройстве приставы начнут списывать половину зарплаты, ничего купить в собственность или копить деньги на счету не получится, заграничные поездки невозможны. И даже если пристав закроет дело, спустя полгода банк может инициировать его повторно. Поэтому кредиторы чаще всего выбирают именно судебный путь», — отметил юрист.

Когда проблемы только появились, стоит обсудить ситуацию с банком. Он не обязан, но может предложить варианты помощи. С большой осторожностью нужно относиться к обещаниям различных посредников «гарантированно избавить от долга», так как зачастую за ними скрываются мошенники.

«Законный способ списать кредит есть, но только один – это личное банкротство», — заключил эксперт.

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