Больше трети россиян завидуют успехам коллег

Почти половина россиян (44%) признались, что им будет некомфортно, если руководитель будет младше них. А 39% опрошенных рассказали, что хоть однажды ревновали к карьерным успехам коллег. Это показало исследование «Авито.Работа», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, наиболее ревностно к возрасту руководителя относятся молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет — 51% опрошенных этой возрастной категории заявили о дискомфорте, узнав, что ими будет руководить человек младше них. Реже всех такой ответ давали сотрудники старше 45 лет (33%).

В разрезе по отраслям чаще всего признавались, что будут испытывать дискомфорт из-за более младшего возраста руководителя, специалисты, работающие в маркетинге и PR (60%) и IT-сфере (54%). Реже остальных так отвечали работники медицины (29%).

Из трети респондентов, которые испытывали ревность к карьерным успехам коллег, чаще других так отвечали сотрудники сферы страхования (61%), маркетинга (54%) и производства (50%).

Треть опрошенных (34%) занимают руководящую должность или позицию старшего специалиста. Исследование выявило, в каких сферах сотрудники быстрее достигают позиции высшего звена со времени старта карьеры. Так, меньше года потребовалось работникам сфер туризма (28%) и торговли (24%). Чаще всего заявляли, что достаточно от года до двух специалисты сферы маркетинга и PR (29%), искусства (26%) и строительства (25%). Дольше всего руководящей должности, ожидаемо, добиваются специалисты сфер образования и медицины.

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