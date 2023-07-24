Глава ЛДПР обозначил приоритеты работы партии

ЛДПР продолжает усиливать позиции, направленные на поддержку семей с детьми, помощь участникам СВО и их семьям, ЖКХ, развитие российского предпринимательства, заботу о здоровье граждан и качестве их жизни, заявил председатель партии Леонид Слуцкий в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы.
В начале выступления глава ЛДПР отметил, что «сейчас необходимо быть плечом к плечу во имя президента и его здравых идей».
Парламентский семестр Леонид Слуцкий назвал «непростым, но эффективным».
По его словам, партия вдвое увеличила число законопроектов, внесенных в Госдуму, 41 законопроект, инициированный депутатами ЛДПР, принят в весеннюю сессию федерального парламента.
«Несмотря на то что сейчас лето, депутаты фракции будут работать, вносить новые законопроекты и встречаться с гражданами ежедневно», — добавил Слуцкий.
Особое внимание депутаты ЛДПР уделяют вопросам защиты интересов участников СВО и членов их семей.
«Идет постоянное взаимодействие с Минобороны и с другими ведомствами по ряду чувствительных вопросов, решение которых мы не выносим в публичную плоскость. ЛДПР в каждом регионе открыла центры правовой помощи участникам СВО и членам их семей. Мы в ежедневном режиме анализируем поступающие обращения», — констатировал парламентарий.
Кроме того, он обратил внимание, что ЛДПР начала подготовку законопроекта, позволяющего журналистам, направленным от редакций в зону проведения специальной военной операции, получить статус ветерана боевых действий.
Активная работа также ведется в рамках внешнеполитической парламентской дипломатии.
«Мы сотрудничаем как в двустороннем, так и многостороннем формате со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Нам важно, чтобы страны понимали, что происходит реально. И они не просто нас слышат, но и поддерживают», — сказал глава партии.
Говоря об образовании, Слуцкий подчеркнул, что партия выступает против ЕГЭ.
«Необходимо возвращаться к традиционным способам контроля знаний, апробированным десятилетиями», — уверен председатель ЛДПР.
По словам лидера ЛДПР, партия будет настаивать на возвращении обязательного распределения выпускников медицинских вузов и колледжей, с тем чтобы решить проблему дефицита кадров в медицинских учреждениях в регионах.
Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий назвал чудовищным преступлением Украины гибель военкора Журавлева.