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Глава ЛДПР обозначил приоритеты работы партии

Леонид Слуцкий: сейчас необходимо быть плечом к плечу во имя президента и его здравых идей

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

ЛДПР продолжает усиливать позиции, направленные на поддержку семей с детьми, помощь участникам СВО и их семьям, ЖКХ, развитие российского предпринимательства, заботу о здоровье граждан и качестве их жизни, заявил председатель партии Леонид Слуцкий в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы.

В начале выступления глава ЛДПР отметил, что «сейчас необходимо быть плечом к плечу во имя президента и его здравых идей».

Парламентский семестр Леонид Слуцкий назвал «непростым, но эффективным».

По его словам, партия вдвое увеличила число законопроектов, внесенных в Госдуму, 41 законопроект, инициированный депутатами ЛДПР, принят в весеннюю сессию федерального парламента.

«Несмотря на то что сейчас лето, депутаты фракции будут работать, вносить новые законопроекты и встречаться с гражданами ежедневно», — добавил Слуцкий.

Особое внимание депутаты ЛДПР уделяют вопросам защиты интересов участников СВО и членов их семей.

«Идет постоянное взаимодействие с Минобороны и с другими ведомствами по ряду чувствительных вопросов, решение которых мы не выносим в публичную плоскость. ЛДПР в каждом регионе открыла центры правовой помощи участникам СВО и членам их семей. Мы в ежедневном режиме анализируем поступающие обращения», — констатировал парламентарий.

Кроме того, он обратил внимание, что ЛДПР начала подготовку законопроекта, позволяющего журналистам, направленным от редакций в зону проведения специальной военной операции, получить статус ветерана боевых действий.

Активная работа также ведется в рамках внешнеполитической парламентской дипломатии.

«Мы сотрудничаем как в двустороннем, так и многостороннем формате со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Нам важно, чтобы страны понимали, что происходит реально. И они не просто нас слышат, но и поддерживают», — сказал глава партии.

Говоря об образовании, Слуцкий подчеркнул, что партия выступает против ЕГЭ.

«Необходимо возвращаться к традиционным способам контроля знаний, апробированным десятилетиями», — уверен председатель ЛДПР.

По словам лидера ЛДПР, партия будет настаивать на возвращении обязательного распределения выпускников медицинских вузов и колледжей, с тем чтобы решить проблему дефицита кадров в медицинских учреждениях в регионах.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий назвал чудовищным преступлением Украины гибель военкора Журавлева.

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