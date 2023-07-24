В Московской области вспыхнула электричка

На станции Подсолнечная в Московской области загорелась электричка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации канала, причина возгорания пока неизвестна.

Иных подробностей не приводится.

Комментариев от МЧС и экстренных служб пока не поступало.

Ранее пресс-службу Юго-Восточной железной дороги сообщала, что в Белгородской области частично восстановили движение поездов на перегоне Хлевище — Бирюч, где накануне сошли с рельсов 15 вагонов. Отмечается, что движение было восстановлено по одному пути.

До этого пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании информировала, что на станции Малоярославец в Калужской области загорелась электричка. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Омской области трое рыбаков отравились угарным газом в палатке и погибли.