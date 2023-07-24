Автомобиль въехал в толпу протестующих в Израиле

Израильская полиция сообщила, что на шоссе в центральном районе страны легковой автомобиль въехал в толпу протестующих, в результате чего трое человек были ранены, передает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел на шоссе недалеко от города Кфар-Саба. Подозреваемого уже задержали.

На распространенном в соцсетях видео видно, что автомобиль въезжает в толпу людей, перекрывших шоссе 533 в знак протеста против судебной реформы.

До этого стало известно, что парламент Израиля в окончательном чтении ратифицировал законопроект, ограничивающий полномочия Верховного суда страны.

В конце апреля протесты против судебной реформы захлестнули весь Израиль. Демонстрации проходили в различных городах страны накануне открытия летней сессии парламента. Люди выражали свое несогласие политикой Нетаньяху и судебной реформы.

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