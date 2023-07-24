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На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт

Погранслужба Киргизии сообщила о конфликте между жителями на границе с Таджикистаном

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Игорь Егоров/РИА «Новости»

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщила, что на одном из участков киргизско-таджикской границы произошел конфликт между жителями приграничных районов, сообщает ТАСС.

«24 июля 2023 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент между жителями приграничных районов», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что после конфликта на автодороге в местности Дача между гражданами Киргизии и Таджикистана произошла драка.

На место прибыл сотрудник территориального подразделения МВД Кыргызстана, но на подъезде к месту инцидента на него напали граждане Таджикистана, жители села Ходжаи-Аало.

Отмечается, что во избежание эскалации напряженности проводятся переговоры пограничных представителей Киргизии и Таджикистана. В Погранслужбе Киргизии призвали граждан республики не паниковать и уточнять всю информацию у государственных органов.

В свою очередь в пресс-центре Пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщили, что инцидент на таджикско-киргызской границе был успешно разрешен благодаря переговорам между представителями Таджикистана и Киргизии. Там также отметили, что в результате конфликта, произошедшего 24 июля, гражданин Киргизии, находившийся в нетрезвом состоянии, забросал камнями колонну автомашин таджикских граждан из села Ворух, которые двигались на свадебное мероприятие в селение Оксой. Колонна состояла из восьми автомобилей. В результате произошедшего три машины были повреждены, четыре гражданина Таджикистана получили легкие травмы.

В настоящее время совместная двусторонняя комиссия занимается расследованием и установлением причин и факторов, которые привели к возникновению конфликта между гражданами двух государств.

23 июня на Ковыктинском газоконденсатном месторождении произошла драка. Причиной стала ссора в столовой между гражданами Киргизии и Таджикистана. Участниками инцидента стали около 300 человек. Пострадавших госпитализировали с травмами головы и ушибами.

Ранее шесть банков Киргизии приостановили переводы попавшей под санкции системы «Юнистрим».

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