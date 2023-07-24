Журналист AFP ранен в зоне украинского конфликта

Журналист видеоредакции Agence France-Presse (AFP) Дилан Коллинз был ранен в районе Артемовска (украинское название Бахмут), сообщает AFP.

По данным агентства, журналист получил многочисленные осколочные ранения и был доставлен в больницу. Он в сознании, угрозы для жизни нет.

Ранее генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила гибель российского военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в зоне специальной военной операции после обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы международной организации.

Она отметила, что сожалеет об убийстве российского журналиста, призвав к расследованию обстоятельств произошедшего. Азуле подчеркнула важность журналистов в информировании мира о конфликтных ситуациях. По ее мнению, они должны быть защищены.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами назвал гибель журналиста Ростислава Журавлева результатом «сознательной атаки киевского режима» на журналистов.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.