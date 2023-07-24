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В Грузии опровергли информацию об открытии грузино-российского вуза

Минобразования Грузии отрицает открытие грузино-российского вуза

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Depositphotos

Грузинское министерство образования и науки опровергло распространяемую в СМИ информацию об открытии в стране университета, который финансирует российская сторона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Информация об открытии в Грузии российско-грузинского вуза на средства России не соответствует действительности», — указывается в заявлении.

Согласно информации ряда грузинских СМИ, председатель Грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе ранее говорил об открытии грузинско-российского высшего учебного заведения. По его словам, обучение в нем будет бесплатным, а расходы якобы покроет РФ.

«Заявление с просьбой об открытии грузино-российского университета не поступало в Национальный центр развития качества образования», — отметили в пресс-службе министерства.

Минобрнауки Грузии пояснило, что в системе образования республики нет процедуры открытия такого образовательного учреждения.

До этого глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что с первого сентября во всех вузах новых регионов России начнется обучение в очном формате, кроме Донецкой народной республики.

Ранее математик Георгий Малинецкий рассказал о способах улучшить результаты российских школьников.

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