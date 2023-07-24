Модель и фотографа осудили за провокационную фотосессию в дагестанском музее

В Махачкале модель и фотограф устроили фотосессию в музее изобразительных искусств, которая не понравилась местным жителям. Видео было опубликовано вечером 23 июля в группе «Подвал Дагестана» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Дагестанском музее изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой. Как отмечается, посетители устроили фотосессию на фоне панорамной картины «Штурм аула Ахульго» Франца Рубо.

Судя по кадрам, модель, одетая в джинсы с низкой талией, показывала часть обнаженного тела. При этом на девушке была накинута массивная куртка, однако местные жители задумку все же не оценили и пожаловались на поступок молодых людей, обвинив их в недопустимом поведении и отношении к народным ценностям.

«Найдите пожалуйста мне вот этих умников. Кто их узнал, передайте пусть выйдут со мной на связь. Сзади картина Ахульго, думаю дальше все понятно», — пишет автор сообщения. Чуть позже в группе появилась информация о том, что оба участника фотосессии являются дагестанцами. Им посоветовали учить историю и принести искренние извинения.

24 июля с фотографом, сделавшем скандальные фото, встретился заместитель мэра Махачкалы.

«Встретился с парнем, который вел фото-видео съемку на фоне Ахульго. Он реально осознал свою ошибку и искренне сожалеет обо всем. Думаю, тема закрыта. Также обращаюсь и к другим фото-видео операторам, пожалуйста, смотрите и знайте, что и как снимаете, чтоб потом не было каких-то нюансов. Думаю, и директорам музеев нужно взять под контроль, чтоб не вели всякие видеосъемки», — заявил Булач Чанкалаев у себя Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее блогер из Самары объяснила, зачем «трогала» грудь статуи «Родина-мать» в Волгограде, и извинилась за публикацию.