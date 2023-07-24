Грета Тунберг проведет новую акцию сразу после суда

Экоактивистка Грета Тунберг с несколькими членами организации Reclaim the Future прибыла в нефтяной порт Мальмё для проведения климатической акции. Отмечается, что прошло всего несколько часов после того, как городской суд признал ее виновной в неповиновении полиции и приговорил к штрафу, сообщает газета Aftonbladet.

Представитель организации Ирма Челльстрём заявила, что их сопротивление должно продолжаться

«Мы заблокируем транспортировку ископаемого топлива в порт и из порта», — заявила она, не уточнив при этом, сообщали ли активисты в полицию о новой манифестации.

Судебное заседание состоялось 24 июля. Тунберг грозило шесть месяцев тюремного заключения за участие в акции протеста, в ходе которой группа активистов из организации Reclaim the Future попыталась заблокировать въезд в порт шведского города Мальме. Они мешали проезду автомобилей и не реагировали на требования полиции.

Окружной суд Мальмё признал Тунберг виновной в нарушении правил при проведении демонстрации. Ее обязали выплатить 1,5 тыс. крон ($144) в виде ежедневных штрафов, а также 30 тыс. крон ($2 880) за климатическую акцию возле нефтяного порта. Тунберг заявила, что не признает себя виновной, но добавила, что наказание было ожидаемым.

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