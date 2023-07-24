Запрет на использование беспилотников продлили в Петербурге до 30 сентября

В Санкт-Петербурге продлили запрет на использование беспилотников, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Действовать ограничительные меры будут с 24 июля до 30 сентября. Также продлен запрет на использование гидроциклов.

Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что запрет на покупку иностранных беспилотников в РФ в рамках госзаказа планируется ввести до конца 2023 года.

По словам Осьмакова, нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем планируется представить 1 сентября 2023 года.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

В России создадут платформу управления беспилотной строительной техникой. Этим займется машиностроительный кластер Чувашской Республики. Его проект «Горизонт» позволит координировать работу различных видов дорожно-строительной техники, в том числе беспилотных автомобилей и летательных аппаратов, на основе систем компьютерного зрения и геопространственного анализа.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.