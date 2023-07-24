Медорганизации Подмосковья получили новое оборудование для лечения зрения

Медорганизации Московской области получили новое оборудование для диагностики и лечения зрения. Это автоматические рефрактометры и пневмотонометры, хирургическая система, ретинальтная камера и другая медицинская техника, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для высокоточной и качественной диагностики необходимо современное техническое освещение. Поэтому мы продолжаем закупать в наши поликлиники и стационары новое медицинское оборудование. С начала года мы оснастили наши больницы 93 единицами медтехники для офтальмологии на общую сумму около 113 млн рублей», — рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Офтальмологическое оборудование поступило в Рузскую, Сергиево-Посадскую, Воскресенскую, Мытищинскую, Зарайскую, Ступинскую, Пушкинскую и другие больницы. В офтальмологическое отделение Сергиево-Посадской районной больницы поступила ретинальная камера, позволяющая выполнить детализированный снимок сетчатки глаза.

«Это наш помощник, который даёт максимально четкое и цветное изображение всего пространства глазного дна. С помощью фундуса, как еще называют ретинальную камеру, мы можем оперативно оценить состояние кровеносных сосудов, диагностировать различные заболевания и патологии. Исследование позволяет избежать предварительного расширения зрачка, мы также можем накапливать снимки для корректировки лечения и отслеживать изменения в ходе терапии», — рассказала и.о. заведующего офтальмологическим отделением Сергиево-Посадской больницы Анастасия Натарова.

Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», а также программе модернизации первичного звена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.