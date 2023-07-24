В Звенигородском филиале Одинцовской больницы открылся травмпункт

В Звенигороде на базе приемного отделения стационара по адресу: ул. Пролетарская, д.49 начал работать травматологический пункт Одинцовской областной больницы, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Здесь оказывают первичную медико-санитарную помощь при травмах, переломах, при необходимости проводится рентген-диагностика, ультразвуковые исследования, компьютерная томография.

«Раньше пациентам с травмами — и взрослым и детям из Звенигорода необходимо было обращаться в травмпункт в городе Одинцово. Открытие этого травматологического пункта в Звенигороде существенно увеличивает доступность неотложной травматологической помощи для жителей всей западной части Одинцовского городского округа», — рассказал главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.

Мощность травмпункта рассчитана на 80 посещений в смену. Имеются смотровой кабинет, перевязочная, гипсовая комната, кабинеты медицинского персонала. Травмпункт работает круглосуточно.