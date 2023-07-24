Сенатор от Крыма назвал «правильным» свой законопроект, противоречащий Конституции

Сенатор от Крыма Сергей Цеков не знает, почему соавторы законопроекта о прекращении гражданства РФ по рождению отозвали свои подписи. В разговоре с «Газетой.Ru» Цеков заявил, что по-прежнему считает инициативу правильной и поэтому продолжит самостоятельно добиваться ее рассмотрения в Госдуме.

По мнению сенатора, закон уравняет россиян в правах.

«Нет, абсолютно не намерен (отзывать подпись – «Газета.Ru»). Не собираюсь. Я считаю мое предложение правильным. Нельзя делить граждан России на граждан по рождению и на граждан, которые стали гражданами в результате воссоединения с Россией. Мы всегда в Крыму стремились в Россию. Я считаю, что мы вообще одни из самых больших патриотов России, но почему-то у нас можно прекратить гражданство, а у граждан по рождению — нет. Поэтому или у всех прекращать гражданство надо, или у нас тоже нельзя тогда будет прекращать», — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что не знает, почему три его соавтора решили отозвать свои подписи под документом. Цеков признался, что для него их решение не стало неожиданностью.

«Я в политике 35 лет. Для меня ничего удивительного в этом нет. Моя политическая жизнь началась еще в конце 80-х годов. В 1990-м году я был депутатом Украины, и только три человека проголосовали против Декларации о государственном суверенитете. А потом я единственный был, кто выступил против акта независимости Украины. Если я что-то поддерживаю, я осознано это делаю. Я знаю все плюсы и минусы, знаю реакцию. Если честно, я ожидал такую реакцию, когда готовил (законопроект). Я их (соавторов законопроекта о прекращении гражданства – «Газета.Ru») предупреждал, что будет несладко. Но они думали, что это не так. А по какой причине они решили, они должны сами говорить. Главное, я обратил внимание на эту проблему. Думаю, что в конце концов будет принято правильное решение. Справедливое для всех граждан России. А вот когда это произойдет, посмотрим».

22 июля три сенатора-инициатора законопроекта о прекращении гражданства по рождению отозвали свои подписи с документа. Как следует из думской базы данных, это сенаторы Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя, а также Ольга Бас от ЛНР. Единственным автором инициативы остался сенатор от Крыма Сергей Цеков. Сам законопроект был внесен в Госдуму 21 июля.

Сенатор Андрей Клишас, реагируя на такую инициативу, после внесения инициативы процитировал Конституцию и напомнил о шестой статье, в которой говорится, что «гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его».

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также заявил, что законопроект идет вразрез с Конституцией РФ и не может быть поддержан.

Сам Цеков в разговоре с Daily Storm признал, что инициатива противоречит Конституции России, однако заявил, что она необходима обществу.

28 апреля президент Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», расширяющий перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства. Норма не касалась граждан по рождению.