Онищенко рассказал о вреде мата для сердца и эндокринной системы

Ненормативная лексика вредит здоровью как того, на кого направлены ругательства, так и того, кто их произносит, заявил в интервью kp.ru академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, заслуженный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, стресс от мата вызывает не только напряжение нервной системы, но еще и реакцию со стороны эндокринной системы.

«Гормоны, в том числе тестостерон, выплескиваются из своих естественных хранилищ. Это резко повышает кровяное давление, а если человек предрасположен к гипертонии, еще может возникнуть риск осложнений, связанных с кровоизлияниями», — предупредил врач-эпидемиолог.

Онищенко подчеркнул, что мат может спровоцировать у человека, предрасположенного к диабету, клиническое проявление этого недуга.

По мнению специалиста, начать в обществе борьбу с ненормативной лексикой нужно с создания обстановки нетерпимости к ругани в семье, а если начать запрещать на законодательном уровне, закон «извратят и переврут».

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