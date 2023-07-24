Бывшего координатора штаба Навального* из Барнаула осудили на девять лет

Экс-координатор штаба Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) в Барнауле Вадим Останин получил 9 лет колонии общего режима за экстремизм, передает ТАСС.

После отбытия срока ему запрещено выезжать за пределы города Бийска Алтайского края. Также он не может заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

Ранее руководитель «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Иван Жданов (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что гособвинение потребовало приговорить оппозиционера Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Он добавил, что приговор будет оглашен 4 августа в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где Навальный сейчас отбывает наказание.

Навальный обвиняется по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем) и еще по шести статьям УК. По делу также проходит бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный, он арестован.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.