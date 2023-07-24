Очевидцы рассказали, что гидроцикл намеренно проехал по пловцам на Волге

Во время заплыва X-Waters в Нижнем Новгороде двое неизвестных проехали на гидроцикле по участникам соревнований. Спасатель Никита, работавший на заплыве, рассказал «Газете.Ru», что водителю гидроцикла неоднократно сигналили и пытались преградить путь, однако из-за большой скорости ему удалось проникнуть на территорию с пловцами.

«Я дежурил на лодке в качестве спасателя. Когда первые участники уже подплывали к финишу, я услышал по рации информацию, что на акватории появился гидроцикл. Там было несколько судов за весь день, всем пресекали попадание на территорию, где были пловцы. Они обычно все разворачивались, уезжали. Ему посигналили, он все равно продолжил движение. Ему пытались преградить путь, он все равно проехал. Он на очень большой скорости пронесся. И первый раз он проехал прямо вдоль берега, где был финиш, потом через 10-20 минут, когда уже участники растянулись практически на длину всей Волги, он поехал еще раз. Ему также посигналили, узнали, что это тот же был. Он не остановился, ему поехали поперек, чтобы перегородить путь. Но там катер был не очень маневренный, он не успел. Второй раз, когда он эту толпу проехал участников, его пытались еще несколько судов догнать, преградить путь, но он в итоге уехал. Проникли просто на территорию за счет очень большой скорости», — сказал он.

Очевидица произошедшего Елена в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что в воде было очень много пловцов и буйков, которые было «невозможно не заметить». По мнению женщины, водитель гидроцикла въехал в спортсменов специально.

«Гидроцикл ехал со стороны Дзержинска в сторону Бора. На нем находилось два человека — за рулем был мужчина, за ним сидела девушка. Все произошло, когда начался заплыв на один километр. Гидроцикл проскочил в сторону Бора, когда пловцы начали движение ближе к Нижегородскому берегу. Один катер поехал за гидроциклом, но догонять не стал, вернулся на свое место. Когда пловцы уже растянулись по всей реке, гидроцикл поехал обратно в сторону Дзержинска. Ему сигналили лодки и полицейский катер, которые контролировали заплыв, но гидроцикл, не сбавляя скорости, объезжая все катера, въехал в середину колоны пловцов. Там было очень много людей в воде с буйками, не заметить их было невозможно. Водитель гидроцикла намеренно въехал в спортсменов. Со стороны смотрелось, что он едет по людям. Когда он проехал всю колону спортсменов, с другой стороны ему начал сигналить еще один катер полицейский, но движение за гидроциклом не начал. Он уехал без преследования», — подчеркнула она.

Елена отметила, что среди организаторов и наблюдателей паники не было, а после инцидента пловцы продолжили движение.

«Никто не кричал, не было паники на берегу, все наблюдали за спортсменами и лодками. Мы были уверены, что кого-то задело. Но никакой паники среди контролирующих лодок и организаторов около катера героя не было. Но из воды никого не доставали, пловцы плыли дальше. Я была от начала заплыва и до последнего спортсмена. Вроде бы все доплыли. Рядом со мной стояла машина реанимации, там тоже было все спокойно», — уточнила она.

Видеоролики, на которых видно, как мужчина и женщина на гидроцикле на большой скорости едут через толпу пловцов на заплыве X-Waters в Нижнем Новгороде, опубликовал Telegram-канал Baza. По данным канала, пострадали два человека, которых «зацепил» гидроцикл. Полиция ищет водителя.

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