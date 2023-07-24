Мать захватившего особняк в элитном поселке в Подмосковье рассказала детали о сыне

Мать мужчины, который захватил особняк в элитном поселке «Шервуд» в Подмосковье пыталась убедить сына сдаться, пишет kp.ru.

Личность мужчины, несмотря на то что он спрятал свое лицо под балаклавой, когда вышел на разговор к правоохранителям, установили. Выяснилось, что мужчину зовут Вячеслав Черненко, ему 35 лет и он родом из Сибири.

По информации издания, к переговорам с ним привлекли его мать, однако она не смогла убедить сына сдаться. Он также говорил матери, что имеет право жить именно в этом доме.

Источники сообщили, что Черненко всю жизнь прожил с мамой в однокомнатной квартире на окраине Красноярска, женат не был, девушки и друзей не имел. Родственники описывали мужчину как необщительного и замкнутого человека и рассказывали, что этим летом он вдруг решил ехать в Москву и устраиваться там на работу.

Как стало известно kp.ru, 12 июля Вячеслав заселился в отель, расположенный неподалеку от поселка «Шервуд». Выписавшись из отеля спустя 10 дней, он добрался до поселка на такси, а затем дошел до выбранного дома и перелез через забор. Позднее, во время переговоров, Черненко рассказал, что выбрал этот дом как самый дорогой — хозяева выставили его на продажу за 1,2 млрд рублей. По мнению экспертов, мужчина был в состоянии психоза, ему будет назначена посмертная экспертиза.

22 июля стало известно, что силвики нейтрализовали захватившего коттедж в Истре мужчину во время штурма. По данным Baza, он кричал, что «недавно вернулся с СВО» и выполняет приказ бога.

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