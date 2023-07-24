Попавшая в двигатель птица помешала самолету вылететь из Улан-Удэ в Москву

В Улан-Удэ лайнер не смог взлететь из-за попадания птицы в двигатель. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Самолет российской авиакомпании «Авиастар-ТУ» должен был направиться в московский аэропорт «Внуково», но во время взлета произошла нештатная ситуация. Экипаж оповестил диспетчера о постороннем объекте в левой части воздушного судна, взлет прекратили.

После сообщения лайнер направили на стоянку. Там специалисты проверили двигатель и произвели необходимые ремонтные работы.

Ранее таможенники на пропускном пункте в Смоленской области остановили мужчину, который попытался провезти в Белоруссию десять клеток с редкими птицами.