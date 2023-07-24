Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Попавшая в двигатель птица помешала самолету вылететь из Улан-Удэ в Москву

В Улан-Удэ попавшая в двигатель птица сорвала вылет самолета из Улан-Удэ

close
100%
Shutterstock

В Улан-Удэ лайнер не смог взлететь из-за попадания птицы в двигатель. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Самолет российской авиакомпании «Авиастар-ТУ» должен был направиться в московский аэропорт «Внуково», но во время взлета произошла нештатная ситуация. Экипаж оповестил диспетчера о постороннем объекте в левой части воздушного судна, взлет прекратили.

После сообщения лайнер направили на стоянку. Там специалисты проверили двигатель и произвели необходимые ремонтные работы.

Ранее таможенники на пропускном пункте в Смоленской области остановили мужчину, который попытался провезти в Белоруссию десять клеток с редкими птицами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях