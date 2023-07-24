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В США двухлетний мальчик умер от поедающей мозг амебы

LADBible: двухлетний мальчик из США умер после заражения поедающей мозг амебой

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CDC

В США двухлетний мальчик умер от поедающей мозг амебы, пишет LADBible. Бактерия попала в организм ребенка во время посещения горячего источника.

Как рассказали специалисты, мальчик умер от амебы Naegleria fowl, которая встречается в окружающей среде. Она может вызвать редкую и опасную инфекцию головного мозга, называемую первичным амебным менингоэнцефалитом. Болезнь приводит к разрушению тканей мозга и почти всегда приводит к летальному исходу.

Врачи полагают, что ребенок, скорее всего, заразился амебой после посещения горячего источника в парке. Мать мальчика добавила, что врачи неделю боролись за жизнь ее сына.

«Он сражался семь дней. Максимальное время, когда кто-либо оставался жив в подобной ситуации, — три дня. Я знала, что у меня самый сильный сын в мире», — прокомментировала женщина.

Эксперты добавили, что Naegleria fowleri живет в почве и теплой пресной воде, такой как озера, реки и горячие источники. Амеба заражает людей, проникая в организм через нос и перемещаясь в мозг.

Ранее стало известно, что ученые приблизились к созданию лекарства от пожирающей мозг амебы.

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