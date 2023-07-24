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Врач-терапевт рассказала о риске ожирения от недосыпа

Терапевт Лебедева: люди с хроническим недосыпом подвержены ожирению и неврозам

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Shutterstock

Недосып и переизбыток сна могут привести к опасным последствиям для организма, рассказала порталу RuNews24 кандидат медицинских наук и врач-терапевт Марина Лебедева.

Она напомнила, что нормой для взрослого человека являются 7-9 часов регулярного сна, а сон меньшей или большей продолжительности несет определенные риски, в частности развитие сердечно-сосудистых, неврологических и обменных заболеваний.

По словам специалиста, у людей с регулярной продолжительностью сна более 10 часов чаще наблюдались нарушения мозгового кровообращения, а у людей с хроническим недосыпом – неврозы и ожирение.

Врач напомнила, что в организме человека заложены определенные ритмы, а периоды и качество сна и активности человека определяются гормонами, которые вырабатываются в зависимости от времени суток. Так, когда темнеет — в организме снижается уровень кортизола, гормона активности и стресса, но повышается уровень мелатонина – гормона сна. Для хорошего самочувствия важно определить свои индивидуальные особенности и по возможности подстроить под них социальную активность.

Как утверждают американские кардиологи, качественный ночной сон может облегчить выполнение упражнений и соблюдение диеты.

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