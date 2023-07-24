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В Москве прогнозируют дожди на протяжении всей недели

Гидрометцентр сообщил, что на протяжении недели в Москве будут идти дожди

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Гидрометцентр России сообщил, что в Москве на протяжении всей предстоящей недели ожидаются дожди. Об этом говорится на сайте центра погоды.

Как отмечают синоптики, в столице на этой неделе потеплеет, но не обойдется без дождей. В московском регионе начинают распространяться теплые воздушные массы с юго-запада, в четверг и пятницу можно ожидать жаркую погоду, указали они.

Так, 27 июля в Москве ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, а температура воздуха до +29℃, в Московской области — до +31℃. Днем в пятницу, 28 июля, будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, воздух прогреется до +27-32℃.

«Влагосодержание воздуха тоже будет достаточным, и в течение всей недели прогнозируются дожди», — подчеркнули в Гидрометцентре.

До этого сообщалось, что летний режим погоды восстановится в столичном регионе на этой неделе.

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