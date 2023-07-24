Вячеслав Лебедев провел встречу с главой Верховного суда Мьянмы

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев рассказал главе Верховного суда Мьянмы Тхун Тхун У о реализуемых в РФ мерах для повышения эффективности и доступности правосудия, сообщает РАПСИ.

«Председатель Верховного суда РФ обратил особое внимание на то, что в отдельных субъектах РФ граждане, зарегистрированные на портале Государственных и муниципальных услуг, получили возможность осуществлять процессуальные права через этот портал при помощи личного компьютера, смартфона или другого устройства», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Лебедев представил информацию о результатах работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, повышении качества правосудия в РФ.

Стороны пришли к выводу о том, что конструктивное и плодотворное сотрудничество между Верховными судами России и Мьянмы будет укрепляться и в дальнейшем, добавили в ВС РФ.