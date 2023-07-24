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Кинолог указал на важность обустройства комфортной городской среды для собак

Кинолог Уражевский: организация комфортной среды для собак повысит удобство для проживания с животными в городе

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Depositphotos

Создание комфортной городской среды для собак, включая площадки для выгула, дрессировки и занятий спортом с питомцем, является очень важным моментом и сделает удобным проживание с животными в городе, сказал в беседе с RT президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

«Есть разные виды спорта для собак. <...> В густонаселенном мегаполисе должна быть небольшая площадка, которую будут мыть и дезинфицировать. Должны быть элементарные снаряды [для занятий]. Должно быть ограждение, потому что могут быть люди, которые не любят собак, или дети, которые могут кричать или замахиваться», — уточнил специалист.

При этом, по его словам, в каждой местности при организации площадок нужно искать свой подход, от которого будет зависеть оснащенность территории для животных.

«Есть площадки среднего размера, где большее количество снарядов, где есть часть для занятий [дрессировкой] и может быть зона с песком или травой»,— заключил Уражевский.

В середине июля кинолог, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаку можно обучить почти сотне различных команд. По его словам, самая первая команда, которую заучивает собака — это ее кличка, поэтому когда животное зовут по имени, питомец получает команду «обрати внимание». Также собаки способны запомнить, как называются конкретные объекты. Кроме того, собака способна воспринимать мимику и жесты хозяина, если долго с ним живет.

Ранее сообщалось, что новорожденного обнаружили в мусорном пакете, который несла в зубах бродячая собака.

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