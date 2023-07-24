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В Петербурге задержан шахматный судья за избиение своего 63-летнего коллеги

Петербургская полиция задержала шахматного судью, который напал с доской на своего коллегу

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Судья клуба «Петровская ладья» был задержан за избиение своего коллеги шахматной доской. Об этом сообщает пресс-служба полиции Санкт-Петербурга.

Нападение произошло вечером 19 июля в клубе на улице Чайковского после того, как потерпевший и его коллега поссорились во время употребления спиртных напитков. Один из судей напал на другого с доской и нанес сослуживцу множественные травмы. Нападавший задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

63-летний шахматный судья был госпитализирован 20 июля.

Врачи осмотрели потерпевшего и выявили у него многочисленные травмы головы и лица. Состояние госпитализированного с резаными ранами уха и носа было тяжелым, мужчине грозила частичная ампутация мочки.

Как сообщила РИА Новости председатель судейской коллегии Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга Ольга Стяжкина, после получения документов из правоохранительных органов оценку инцидента собираются дать и представители организации.

«Фамилии этих людей я не буду афишировать. Пока все не будет оглашено в судебном порядке, мы не можем как-то комментировать эту ситуацию», — заявила она.

По имеющимся данным, пострадавший заявлял, что ничего не помнит из событий той ночи.

Ранее полицейский из Великого Устюга избил мужчину и заставил его сгрызть собственный телефон.

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