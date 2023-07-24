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Сын украл с банковского счета отца $70 тыс., имитируя голос своей умершей матери

Oddity Central: Британец украл у отца $70 тыс., имитируя голос умершей матери

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Shutterstock

Британец украл с банковского счета отца $70 тыс., имитируя голос своей умершей матери во время разговоров с сотрудниками банка, пишет Oddity Central.

42-летний Дэниел Катберт придумал свою мошенническую схему всего через несколько месяцев после смерти матери. По данным следствия, британец позвонил в банк, где был открыт счет у родителей, и сымитировал голос умершей клиентки, убедив сотрудников перевести деньги по нужному адресу.

В полиции добавили, что всего Дэниел совершил девять таких звонков. Каждый раз мужчина не только подделывал голос матери, но и правильно отвечал на ряд контрольных вопросов, поэтому у работников банка не возникло подозрений, что их обманывают.

Таким образом Катберт присвоил себе все сбережения отца, а также взял несколько кредитов. Вдовец обнаружил, что его деньги пропали, когда проверил свой счет. Мужчина сразу понял, что это дело рук мошенников, поэтому написал заявление в полицию. Однако он не ожидал, что виновным окажется его сын.

Дэниел признал вину в мошенничестве и был приговорен судом к двум годам тюремного заключения.

Ранее в Китае дедушка похитил внучку и потребовал за нее выкуп.

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