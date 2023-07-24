Москвичка рассказала, как проснулась из-за взрыва беспилотника в соседнем доме

Жительница Москвы Елена, живущая на Комсомольском проспекте, рассказала «Газете.Ru», что в ночь на понедельник проснулась от сильного грохота из-за атаки беспилотников. По словам женщины, звук взрыва был похож на сильные раскаты грома, от которого «как будто задрожали стекла».

«Мы, конечно же, спали. Время было 3:30. Раздался какой-то странный непонятный звук, от которого я проснулась, ребенок проснулся. Был очень сильный грохот, как будто бы удар грома, но сильнее. Как будто даже стекла задрожали. Мы испугались. После этого я полезла в районные группы в Telegram смотреть комментарии, что где случилось. Увидела, что вроде как по всей Москве люди проснулись. Было странно, что от нашего звука по всей Москве — неужели такой силы? Но выяснилось, что в непосредственной близости от нас случился прилет. Потом завыли сирены, поехали «скорые», пожарные. [За окном] было тихо, обычное предрассветное небо. Только звук громкий. Из окна ничего не видно, это надо минут семь идти пешком. У нас [в доме] ничего не пострадало», — сказала она.

Утром 24 июля Министерство обороны России заявило о пресечении попытки осуществить террористическую атаку двумя украинскими беспилотниками по территории Москвы. По данным экстренных служб, фрагменты беспилотников были обнаружены на Комсомольском проспекте, один дрон попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева. Пострадавших в ходе атаки БПЛА нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники ударили по нежилым зданиям. Позднее он уточнил, что на Комсомольском проспекте выбито несколько окон, однако столичные службы помогут жителям устранить последствия взрыва «максимально быстро».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.