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Депутат Романов попросил прокурора проверить безопасность ТЦ в Санкт-Петербурге

Депутат Романов: аварийная сигнализация могла спасти людей в ТЦ «Времена года»

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Пресс-служба Михаила Романова

Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов направил депутатский запрос к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой совместно с органами МЧС России и Ростехнадзора провести проверку всех торговых центров Санкт-Петербурга на предмет безопасности, сообщает пресс-служба Госдумы.

Поводом для обращения стала обеспокоенность петербуржцев, которую они передали своему депутату через соцсети в день трагедии.

В своем запросе Виктору Мельнику Михаил Романов обращает внимание прокурора на то, что московский ТЦ «Времена года» по чистой случайности не повторил судьбу кемеровской «Зимней вишни».

«И в том, и в другом случае виноваты нежелание владельцев торговых площадей соблюдать меры безопасности и экономия на строительных материалах. Чудом прорыв трубы случился на цокольном, а не одном из верхних уровней пятиэтажного торгового центра. Тогда последствия могли бы быть серьезнее», - говорится в обращении Михаила Романова.

Парламентарий просит прокуратуру города совместно с органами МЧС России и Ростехнадзора проверить степень износа коммуникаций в крупных торговых центрах Санкт-Петербурга, а также исправность систем аварийных сигнализаций.

«22 июля в ТЦ «Времена года» сигнализация не сработала, эвакуацию объявили лишь через полчаса после прорыва трубы, из-за этого сотрудники торгового центра не сразу осознали, в какой опасной ситуации оказались. Если бы аварийная сигнализация сработала, можно было бы избежать столь трагически последствий», — подчеркнул Романов.

Депутат также обращает внимание прокурора Санкт-Петербурга на необходимость проверки аварийных выходов и скоординированности городских экстренных служб.

Напомним, 22 июля в элитном столичном торговом центре на Кутузовском проспекте из-за прорыва трубы с кипятком в цокольном этаже погибли 4 человека, пострадало несколько десятков.

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