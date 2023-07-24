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Врач перечислила заболевания, которые препятствуют похудению

Диетолог Соломатина: проблемы с щитовидной железой и стресс могут препятствовать похудению

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Некоторые заболевания, включая проблемы с щитовидной железой, могут препятствовать похудению, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, прежде всего к набору веса может приводить гипотиреоз, при котором снижается активность щитовидной железы. В результате она перестает вырабатывать достаточное количество гормонов.

«За производство энергии и метаболические процессы в организме отвечает щитовидная железа. Если ее функция снижается, а снижаться она может, например, по причине недостатка йода, то метаболизм замедляется и сбросить вес достаточно сложно», — пояснила специалист.

Еще одна причина, которая мешает сбросить вес, — нарушение микробного баланса в кишечнике или дисбактериоз, продолжила диетолог. Данный недуг изменяет механизм всасывания поступившей в организм еды. В результате отходы в кишечнике перерабатываются патогенной флорой несколько раз, что повышает общую калорийность съеденного. На замедление снижения веса может повлиять и сильный затяжной стресс, добавила эксперт.

«Из-за стресса организм думает: тяжелые времена настали, вдруг будет голод, надо запасать жир, и человек начинает больше есть. Поэтому сложно похудеть», — уточнила Соломатина.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина до этого говорила, что желающие похудеть могут столкнуться с проблемой, когда цифры на весах останавливаются на одной отметке на несколько дней или даже недель. По ее словам, причиной остановки веса может стать защитная реакция организма, который пытается замедлить процесс. Такое состояние может наступить в случае экстремальных ограничений в питании.

Ранее диетолог Маргарита Королева назвала главные условия, которые помогут не набрать вес после похудения.

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