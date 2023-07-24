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Продавщица магазина изрезала ножом 16-летнюю девочку

Под Ярославлем женщина с ножом напала на 16-летнюю девочку и изрезала ей лицо

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Михайловский и НСП Ярославский МР/VK

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней, на ребенка с ножом набросилась сотрудница магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

О произошедшем в сети рассказала старшая сестра пострадавшей, по ее словам, на почве давнего конфликта 36-летняя жительница поселка Михайловское, работающая в местном магазине, набросилась на 16-летнюю девушку с ножом, у ребенка огромный порез на щеке, ей пришлось наложить несколько швов. Свидетели произошедшего по-разному описывают события того дня.

«У них с девочкой был конфликт давно. Эта женщина накинулась на нее и начала бить ногами, потом убежала домой, мы к ней пришли поговорить, она резко открыла дверь, нанесла удар ножом и закрылась», — сообщил один из местных жителей.

У сестры пострадавшей другая версия, девушка уверяет, что нападение произошло в подъезде дома.

«В подъезде сестра спускалась со второго этажа, сзади шел мальчик. Неадекватная соседка на нее налетела, ударила ножом в лицо», — утверждает родственница девочки.

Полную картину инцидента предстоит установить следователям, по факту нападения на несовершеннолетнюю возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемую задержали, на допросе она признала вину.

Ранее психически больной отец напал с ножом на 14-летнего сына.

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