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Стало известно, какие вакансии вошли в рейтинг самых популярных среди молодежи этим летом

«Зарплата.ру»: вакансии барменов и официантов стали самыми популярными среди молодежи этим летом

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Unsplash

Профессии продавца, бармена, упаковщика, курьера и менеджера по продажам стали самыми популярными у молодых россиян в возрасте до 20 лет этим летом. Это следует из результатов исследования аналитиков исследовательского центра «Зарплата.ру», с которыми ознакомился RT.

Согласно исследованию, в июне в сравнении с маем 2023 года число новых резюме молодых соискателей увеличилось на 42%, что стало рекордом за последние несколько лет. Наибольший прирост по новым резюме специалисты зафиксировали по позициям официантов/барменов (+78%) и упаковщиков/комплектовщиков (+47%).

«Число молодых соискателей всегда резко увеличивается в июне-июле с наступлением летних каникул, но в последние три года прирост составлял в среднем не более 25-30%. Традиционно весной и в начале лета увеличивается и число сезонных вакансий от работодателей, не требующих опыта и серьезной квалификации, к примеру, в сфере развлечений, общественного питания, сельского хозяйства, дорожного строительства», — рассказал руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.

Он отметил, что в начале прошлого лета рынок труда «только начал восстанавливаться от мировых и экономических потрясений». По его словам, дети, которые родились в 2006-2008 годах, когда начался заметный рост коэффициента рождаемости, сейчас начинают постепенно выходить на рынок в основном в поисках подработки.

19 июля сообщалось, что самыми популярными в Москве этим летом стали вакансии менеджера по персоналу и упаковщика.

Ранее сообщалось, что в России резко упал спрос на разработчиков видеоигр.

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