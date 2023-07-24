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Два полнолуния, одно из которых станет особенно ярким, произойдут в августе

ТАСС: в августе произойдут сразу два полнолуния

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В августе Луна будет находиться в полной фазе дважды. Одно из полнолуний совпадает с моментом, когда Луна находится на ближайшей точке к Земле, что делает ее видимый диаметр кажущимся больше. Эту информацию сообщили в пресс-службе Московского планетария, сообщает ТАСС.

Первое полнолуние состоится 1 августа, а второе — в последний день месяца. Особенно заметно будет увеличение размера Луны 31 августа. Это объясняется тем, что за несколько часов до полнолуния Луна достигнет точки своей орбиты, наиболее близкой к Земле (перигея), на расстоянии 354 027 километров от нашей планеты.

Астрономы указали, что Луна будет находиться на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, в 18:52 по московскому времени 30 августа, а полная фаза полнолуния наступит в 4:37 по московскому времени 31 августа. Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут. Поэтому период полнолуния 31 августа можно назвать «суперлунием 2023 года», подчеркнули астрономы.

Ученые считают, что Луна в этот момент будет казаться примерно на 13,5% больше, чем когда она находится в самой удаленной от Земли точке своей орбиты, апогее.

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